Сегодня участники Международной юридической олимпиады "Молодежь за мир" передадут принятое ими Обращение к правительствам стран мира дипломатическим представительствам зарубежных государств в Беларуси.

В Обращении молодые люди призывают отказаться от применения вооруженной силы как средства достижения политических целей и окончательно утвердить человеческую жизнь наивысшей ценностью на Земле.



Будущие юристы из Беларуси, России, Украины предлагают "категорически осуждать любые нарушения положений международного гуманитарного права во всех существующих на нашей планете конфликтах и активно поддерживать инициативы и иные начинания, направленные на развитие добрососедских отношений и поддержание мира".

Обращение разослано правительствам 191 стран.