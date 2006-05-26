Прямой эфир

Молодежь - за мир

26 мая 2006 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня участники Международной юридической олимпиады "Молодежь за мир" передадут принятое ими Обращение к правительствам стран мира дипломатическим представительствам зарубежных государств в Беларуси.

В Обращении молодые люди призывают отказаться от применения вооруженной силы как средства достижения политических целей и окончательно утвердить человеческую жизнь наивысшей ценностью на Земле.

Будущие юристы из Беларуси, России, Украины предлагают "категорически осуждать любые нарушения положений международного гуманитарного права во всех существующих на нашей планете конфликтах и активно поддерживать инициативы и иные начинания, направленные на развитие добрососедских отношений и поддержание мира".
Обращение разослано правительствам 191 стран.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 мая 2006 13:38

Оборонные общества СНГ сверяют позиции

26 мая 2006 10:51

Байкеры всех стран, соединяйтесь!

26 мая 2006 10:50

Дорожный закон для всех один