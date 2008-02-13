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Молодежь со всего мира приедет в Беларусь

13 февраля 2008 18:46
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Летом 2009 года у нас в стране пройдет XVII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Изначально было три страны-кандидатки на его проведение: Индия, Ливия и Беларусь. Но эти государства отказались в пользу Беларуси. В Португалии, на встрече молодежных организаций - членов Всемирной федерации демократической молодежи, большинством голосов выбрали Беларусь.

Такой международный форум устраивается раз в четыре года. Последний прошел в 2005 году в Венесуэле. Там присутствовали представители более чем 110 стран.
# общество

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