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Молодежь СНГ умеет оценивать и анализировать политические вопросы

15 декабря 2006 11:42
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В стенах Академии управления при Президенте Республики Беларусь завершился один из интереснейших проектов года. Здесь чествовали победителей Международного конкурса творческих работ среди молодых ученых "СНГ-15 лет: стратегия устойчивого развития". Выбор темы не случаен. Текущий год объявлен годом Содружества. В рамках этой творческой дискуссии была представлена 41 работа. Сами организаторы конкурса, который проходил впервые, не ожидали такого интереса к политическим вопросам от современной молодежи. Юноши и девушки еще раз доказали, что они не только интересуются всеми процессами Содружества, но умеют их оценивать и анализировать. Многие из конкурсных работ уже представляют собой фундаментальные научные труды, была даже попытка разработать проект закона о символике СНГ. Все разработки оценивались членами жюри с точки зрения актуальности, научно-теоретической и практической значимости выводов, а также их новизны. В результате победителем стал представитель Беларуси. Именно Александру Посталовскому члены жюри поставили наивысшие оценки.
# общество

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