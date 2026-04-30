Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов

В центральном регионе продолжается благоустройство памятных мест и воинских захоронений. К марафону подключилась и молодежь Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята из военно-патриотического клуба «Память» привели в порядок братскую могилу. Обновили обелиск, покрасили ограждение, убрали мусор. Монумент возведен в 60-х годах в честь воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. После трудовой акции школьники почтили память героев.

Елисей Люсин, учащийся гимназии Мяделя:

Приводя в порядок памятники советским воинам и партизанам, мы отдаем дань уважения тем, кто ценой своей жизни ковал нашу свободу и независимость.

Екатерина Петрукович, учащаяся гимназии Мяделя:

Мы не просто наводим порядок на памятниках, мы сохраняем историю. Каждый воин, партизан пожертвовал своей жизнью, чтобы мы могли жить под чистым небом. И теперь мы обязаны навести чистоту у их монументов.