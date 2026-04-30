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Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов

30 апреля 2026 14:18
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В центральном регионе продолжается благоустройство памятных мест и воинских захоронений. К марафону подключилась и молодежь Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов-2

Ребята из военно-патриотического клуба «Память» привели в порядок братскую могилу. Обновили обелиск, покрасили ограждение, убрали мусор. Монумент возведен в 60-х годах в честь воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. После трудовой акции школьники почтили память героев.

Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов-4

Елисей Люсин, учащийся гимназии Мяделя:
Приводя в порядок памятники советским воинам и партизанам, мы отдаем дань уважения тем, кто ценой своей жизни ковал нашу свободу и независимость.

Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов-6

Екатерина Петрукович, учащаяся гимназии Мяделя:
Мы не просто наводим порядок на памятниках, мы сохраняем историю. Каждый воин, партизан пожертвовал своей жизнью, чтобы мы могли жить под чистым небом. И теперь мы обязаны навести чистоту у их монументов.

Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов-8

Виктор Климович, первый секретарь Мядельского РК ОО «БРСМ»:
Молодежь по всей стране выходит к памятникам, погибшим землякам, знаковым местам всей нашей Родины, наводит порядок, благоустраивает территорию.

Марафон продолжается. Помимо благоустройства, ведется работа по оцифровке памятных мест. На сайте «Цифровая звезда» уже размещена информация о порядка 3 тысячах мест захоронений советских воинов. Платформа постоянно пополняется.

# Памятники # Молодежь Беларуси

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