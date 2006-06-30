Молодежь <За Беларусь!>

Республиканская молодежная акция <За Беларусь!>, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь, пройдет с 1 по 3 июля по всей стране. В ходе акции на открытых площадках городов, районных центров, деревень и детских оздоровительных лагерей состоятся концертные программы <За Беларусь!>, а также будут организованы радиопроекты, <круглые столы>, семинары, конкурсы детского рисунка на асфальте и шествия велосипедистов, скейтбордистов и байкеров с флагами Беларуси и БРСМ.В кинотеатрах страны пройдет демонстрация кинофильмов и театральных постановок гражданско-патриотического содержания. Активисты БРСМ займутся созданием цветочных композиций и клумб в виде символики страны и Белорусского республиканского союза молодежи. Кроме того, в столице состоится республиканский конкурс композиций из песка под одноименным названием. Планируется также подвести итоги конкурса детского творчества <Любiмая Радзiма>, сообщает БелТА.