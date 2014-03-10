Мокрый снег и порывистый ветер вернутся в Беларусь к выходным

Новости Беларуси. Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра не рекомендует белорусам прятать теплые вещи далеко в шкафы. А владельцам автотранспорта советует не торопиться с заменой резины на летнюю.

Всю неделю в стране будет тепло и без осадков. Во вторник, 11 марта, температура воздуха ночью составит от минус 3 до 3 градусов тепла, днем ожидается 7-12 градусов со знаком плюс. В пятницу, как обещают синоптики, в некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 15 градусов!

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Большая часть текущей недели пройдет под знаком антициклонов. Страна будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается теплая, спокойная и без осадков погода. А на выходных погода начнет кардинально меняться. С Северной Атлантики сместится на Скандинавский полуостров активный циклон и через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, южные ветра поменяются на северо-западные, усилятся и похолодает. 16 марта, в воскресенье, на большей части территории осадки – мокрый снег, дождь, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от минус 3 до плюс 3, максимальная днем 2-8 выше нуля.



Напомним, в январе этого года погода сыграла злую шутку с природой. В самый разгар календарной зимы, 8 января, в Бресте на клумбах расцвели весенние цветы, а на огородах впору было собирать новый урожай лука и чеснока. Непривычный для зимы пейзаж и на полях – глаз радовала свежая зелень. Январский плюс, установившийся в Бресте, «ввел в заблуждение» и деревья. Такое потепление они приняли за весну: на них начали набухать почки, кое-где уже появились молодые побеги. Как это было? Смотрите видео.