Прямой эфир

Мокрый снег и порывистый ветер вернутся в Беларусь к выходным

10 марта 2014 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра не рекомендует белорусам прятать теплые вещи далеко в шкафы. А владельцам автотранспорта советует не торопиться с заменой резины на летнюю.

Всю неделю в стране будет тепло и без осадков. Во вторник, 11 марта, температура воздуха ночью составит от минус 3 до 3 градусов тепла, днем ожидается 7-12 градусов со знаком плюс. В пятницу, как обещают синоптики, в некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 15 градусов!

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:
Большая часть текущей недели пройдет под знаком антициклонов. Страна будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается теплая, спокойная и без осадков погода. А на выходных погода начнет кардинально меняться. С Северной Атлантики сместится на Скандинавский полуостров активный циклон и через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, южные ветра поменяются на северо-западные, усилятся и похолодает. 16 марта, в воскресенье, на большей части территории осадки – мокрый снег, дождь, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от минус 3 до плюс 3, максимальная днем 2-8 выше нуля.

Напомним, в январе этого года погода сыграла злую шутку с природой. В самый разгар календарной зимы, 8 января, в Бресте на клумбах расцвели весенние цветы,  а на огородах впору было собирать новый урожай лука и чеснока. Непривычный  для  зимы  пейзаж  и на полях – глаз радовала свежая  зелень. Январский плюс, установившийся в Бресте, «ввел в заблуждение» и деревья. Такое потепление они  приняли за весну:  на них начали набухать почки, кое-где  уже  появились молодые побеги. Как это было? Смотрите видео.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как в XIX веке Минск начал обретать свой медицинский статус: первые аптеки, больницы и выезды на дом
10 марта 2014 13:19

Как в XIX веке Минск начал обретать свой медицинский статус: первые аптеки, больницы и выезды на дом

Национальный аэропорт и Минск свяжет новый автобусный маршрут
10 марта 2014 11:25

Национальный аэропорт и Минск свяжет новый автобусный маршрут

Авиарейс Витебск - Анталия появится летом 2014 года
10 марта 2014 08:11

Авиарейс Витебск - Анталия появится летом 2014 года