Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 12 февраля в Беларуси

Новости Беларуси. Почти 20 тысяч белорусов с гололёдными и холодовыми травмами этой зимой обратились за медицинской помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди всех пострадавших почти 3 тысячи – дети.

В эти дни синоптики снова прогнозируют мокрый снег и гололедицу. 12 февраля в стране ожидается до 4 градусов тепла. Потому передвигаться на скользких тротуарах желательно медленно и короткими шагами. Обувь желательно выбрать с ребристой подошвой. А дамам лучше отказаться от высоких каблуков и шпилек.