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Мокрый снег, гололед и слабый туман: погода на 14 и 15 января

13 января 2017 20:21
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Новости Беларуси. Минск проводит последние новогодние выходные. По традиции 13 января отмечается старый Новый год, который и завершает почти трехнедельные торжества.

В предстоящий уикенд можно будут еще поводить хороводы на Октябрьской площади и отведать глинтвейн у Ратуши.

Уже в понедельник городские службы приступят к демонтажу новогодних атрибутов. На улицах Минска останутся всего несколько ярких инсталляций, которые простоят до конца зимы. А вот погода поможет настроиться на зимний лад: если в новогоднюю ночь снега практически не было, то

14 января синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, гололед и совсем не зимний слабый туман, ночью до -4ºС, днем -2ºС.

15 января чуть похолодает, а с понедельника вернуться морозы. Оно и понятно, следующая неделя – крещенская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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