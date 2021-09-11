«Могут участвовать как детки, так и взрослые люди». Представитель Молодёжного парламента рассказал о проекте для любителей рыбалки
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем знакомить вас с Молодежным парламентом при Национальном собрании Республики Беларусь. К нам подходит Анатолий Романович, представитель комиссии по здравоохранению, спорту и туризму. Расскажите, как вы попали в Молодежный парламент?
Анатолий Романович, представитель комиссии по здравоохранению, спорту и туризму:
В 2019 году был председателем Молодежного совета при Лоевском районном Совете депутатов. Затем был представителем на областном уровне. Далее был избран кандидатом в Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь.
Стюша Тайм:
Насколько я знаю, каждый из вас сам выбирает комиссию, в которой хотел бы осуществлять свою деятельность. Вы выбрали комиссию по здравоохранению, спорту и туризму, наверное, не просто так.
Анатолий Романович:
Совершенно верно. Мой первый проект на Лоевщине – это популяризация рыболовного спорта среди детей и молодежи на региональном уровне. Сейчас наша комиссия занимается этим проектом, только уже на республиканском уровне.
Стюша Тайм:
На кого рассчитан этот проект?
Анатолий Романович:
Этот проект рассчитан на любителей рыбной ловли.
Стюша Тайм:
Кто может участвовать в этом проекте?
Анатолий Романович:
Могут участвовать как детки, так и взрослые люди. Цель этого проекта – создать и воспитать из рыболова-любителя профессионального спортсмена.
Стюша Тайм:
Проект этот ведь не только на бумаге? Что вы уже успели сделать на практике?
Анатолий Романович:
Чтобы подойти глобально к проекту, мы приняли решение о создании «Школы юного рыболова» на Гомельщине.
Будут привлекать профессиональных рыбаков-спортсменов. Первую в Беларуси «Школу юного рыболова» открыли в Гомеле. Подробности здесь.
Стюша Тайм:
И чем занимаются ребята в этой школе?
Анатолий Романович:
Два раза в неделю проходят теоретические занятия. По субботам проходит практика с выездом на водоем.
Стюша Тайм:
Есть ли уже какие-нибудь результаты у ваших учеников?
Анатолий Романович:
Конечно. 19 июля проходили межобластные юниорские соревнования по ловле спиннингом и фидером с берега. Они проходили на Любенском озере в Гомеле. По результатам соревнований школа № 47 Гомеля завоевала первое командное место.
Стюша Тайм:
Как вы поддерживаете своих ребят?
Анатолий Романович:
Например, моя компания занимается изготовлением силиконовых приманок. Также мы поддерживаем молодежь. Соответственно, берем под свою опеку: спонсируем всеми видами приманок, поддерживаем их как на областном уровне, так и на республиканском. Мы видим в этих детках потенциал и будущих профессионалов.
Стюша Тайм:
Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Анатолий Романович:
Хочу пожелать, чтобы вы были активными, здоровыми, занимались спортом, любили свою страну и родину.
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