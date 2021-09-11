«Могут участвовать как детки, так и взрослые люди». Представитель Молодёжного парламента рассказал о проекте для любителей рыбалки

Стюша Тайм, блогер: Мы продолжаем знакомить вас с Молодежным парламентом при Национальном собрании Республики Беларусь. К нам подходит Анатолий Романович, представитель комиссии по здравоохранению, спорту и туризму. Расскажите, как вы попали в Молодежный парламент?

Анатолий Романович, представитель комиссии по здравоохранению, спорту и туризму:

В 2019 году был председателем Молодежного совета при Лоевском районном Совете депутатов. Затем был представителем на областном уровне. Далее был избран кандидатом в Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь.

Стюша Тайм:

Насколько я знаю, каждый из вас сам выбирает комиссию, в которой хотел бы осуществлять свою деятельность. Вы выбрали комиссию по здравоохранению, спорту и туризму, наверное, не просто так.

Анатолий Романович:

Совершенно верно. Мой первый проект на Лоевщине – это популяризация рыболовного спорта среди детей и молодежи на региональном уровне. Сейчас наша комиссия занимается этим проектом, только уже на республиканском уровне.

Стюша Тайм:

На кого рассчитан этот проект?

Анатолий Романович:

Этот проект рассчитан на любителей рыбной ловли.