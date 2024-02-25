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Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?

25 февраля 2024 20:51
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Белорусы живут в мире и полной безопасности. Для нас важно это сохранить. С другой стороны, мы не питаем абсолютно никаких иллюзий. Есть четкое понимание, что может быть и как этому противостоять. Да, есть еще над чем работать. Та же борьба с беспилотниками – пока не до конца освоенная высота. Но армия готова к любому развитию событий.

В чьих руках сегодня наша безопасность, о вызовах времени и насколько мы готовы на них отвечать – репортаж Кристины Протосовицкой в программе «Неделя» на СТВ.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-1

Деревня Дубок. От нее до украинской границы пешком меньше километра. Сегодня осталось около 80 местных жителей. Это не просто приграничье, это положение на карте, когда буквально слышишь и ощущаешь «дыхание» войны.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-4

Наталья Климова-Никитина, жительница деревни Дубок:
А первое время вообще страшно, когда были слышны взрывы, когда шевеление люстр шло от взрывов. Это было у нас.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-7

Четвероногим защитником Наталья Васильевна обзавелась полгода назад – подает голос, чуть заприметит чужака. Местные наизусть знают номера заставы, да и сами не промах – соседка Ольга Ивановна в одиночку задержала нарушителя несколько лет назад, а из ее грядок буквально видны пограничные сооружения.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-10

Ольга Якимук, жительница деревни Дубок:
Мы переживаем, волнуемся за то, что происходит. У меня родственники на той стороне границы. И почти у каждого у нас здесь. Что делать? Надеемся на лучшее, живем потихоньку.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-13

И надо отдать должное проницательности народным стражам границы. Польша действительно в последнее время не стесняется превращать восток страны в военный полигон. У наших границ уже находятся 10 тысяч вооруженных солдат, несколько сотен единиц бронетехники, вертолеты и артиллерийские установки. Впрочем, милитари амбиции Варшавы идут еще дальше. По словам премьера Туска, в ближайшее время начнутся работы по усилению рубежей.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-16

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Границы должны быть плотными не только с Беларусью, но и Россией. Мы должны взять на себя совместную ответственность за это Финляндия, Польша и страны Балтии. Здесь не может быть слабых звеньев.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-19

Недалеко ушли и наши прибалтийские соседи. Литва скупает немецкие танки. Латвия тоже ждет немецкие средства ПВО. И чего только стоит масштабная военная ярмарка: маневры под названием «Стойкий защитник». Об их размахе говорят цифры. Более 90 тысяч солдат из 31 страны военно-политического блока и Швеции, которая в объединение еще даже не вступила. 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев. Более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и свыше тысячи боевых машин.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-22

Именно такие условия приводят к формуле белорусской безопасности. Она сводится к простому и важному: не нападение, а бескомпромиссная защита. В драку не полезем, но на удар должны быть готовы ответить. Это не просто расхожая истина, это требование времени: не питать иллюзий, осознать момент и действовать на упреждение. Такие задачи озвучил и президент перед военными.

Лукашенко: если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране! Читать здесь.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-25

На страже государственных воздушных границ мощные и точные новые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Система «видит» на расстоянии до 600 километров. Физически находясь, к примеру, в центре страны, С-400 держит под контролем каждый сантиметр белорусской границы. «Триумф» по техническим характеристикам превосходит зенитно-ракетный комплекс С-300, который долгие годы надежно прикрывает контур от внешних угроз. Не заменить, а усилить.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-28

Андрей Бобылев, командир зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО Беларуси:
С помощью зенитно-ракетных дивизионов С-400 мы можем на удалении до 400 километров уничтожать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, ведущие разведку, мы можем уничтожать все без исключения типы баллистических ракет. Это существенное дополнение к существующей системе.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-31

Да, чуть западнее Беларуси сегодня веет неприятным «военным теплом». Все перемещения авиации на этих территориях наши военные видят, отслеживают, а многие их шаги просчитаны наперед.

Андрей Бобылев:
Время позволяет своевременно обнаружить любые угрозы, перевестись в готовность номер один непосредственно огневыми подразделениями и уничтожить цели.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-34

Повышение боеспособности армии, ее качественная трансформация – задача с учетом всех обстоятельств актуальности не теряет. Эта работа ведется планомерно и давно. Но есть сферы, в которых военные должны ускорить шаг.

Лукашенко поручил Совету безопасности продолжить проверки силовых ведомств.

Из опыта горячих точек ясно: беспилотные летательные аппараты переписали классическую военную теорию. Потому сегодня необходимо развивать беспилотные технологии, наращивать компетенции и масштабировать результат на всю армию. Через тренировочный центр по подготовке операторов дронов в Березе проходят военнослужащие со всей страны.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-37

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Испытано на себе. Тренировка в центре займет порядка 30 минут. И можно приступать к практическим занятиям. Правда, без боевой задачи. Есть дроны FPV, которые требуют детальной проработки навыков не менее 8 часов, но задачи будут куда более сложные.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-40

В центре параллельно развивают собственное производство крылатых – по российскому опыту. В месяц могут собрать до полусотни единиц дронов. Сборочный конвейер – это 3D-принтеры, ноутбук для программирования и детали электроники.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-43

Позывной «Путник»:
Самый сложный этап производства это заставить его летать так, как надо нам. По сути, программирование логики полета дрона. Я могу практически все что угодно сделать сделать вертолет, самолет, квадрокоптер из изоленты и палок.

Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?-46

Максим Яромский, начальник 927 центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов:
Щит и меч должны коваться рядом. Поэтому развитие способов борьбы с беспилотниками невозможно от развития применения этих аппаратов. Мы постоянно взаимодействуем с подразделениями радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны.

Подробнее в сюжете.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кристина Протосовицкая

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