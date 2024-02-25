Могут собрать дрон даже в полевых условиях! Как готовят специалистов по беспилотникам в Беларуси?

Белорусы живут в мире и полной безопасности. Для нас важно это сохранить. С другой стороны, мы не питаем абсолютно никаких иллюзий. Есть четкое понимание, что может быть и как этому противостоять. Да, есть еще над чем работать. Та же борьба с беспилотниками – пока не до конца освоенная высота. Но армия готова к любому развитию событий. В чьих руках сегодня наша безопасность, о вызовах времени и насколько мы готовы на них отвечать – репортаж Кристины Протосовицкой в программе «Неделя» на СТВ.

Деревня Дубок. От нее до украинской границы пешком меньше километра. Сегодня осталось около 80 местных жителей. Это не просто приграничье, это положение на карте, когда буквально слышишь и ощущаешь «дыхание» войны.

Наталья Климова-Никитина, жительница деревни Дубок:

А первое время вообще страшно, когда были слышны взрывы, когда шевеление люстр шло от взрывов. Это было у нас.

Четвероногим защитником Наталья Васильевна обзавелась полгода назад – подает голос, чуть заприметит чужака. Местные наизусть знают номера заставы, да и сами не промах – соседка Ольга Ивановна в одиночку задержала нарушителя несколько лет назад, а из ее грядок буквально видны пограничные сооружения.

Ольга Якимук, жительница деревни Дубок:

Мы переживаем, волнуемся за то, что происходит. У меня родственники на той стороне границы. И почти у каждого у нас здесь. Что делать? Надеемся на лучшее, живем потихоньку.

И надо отдать должное проницательности народным стражам границы. Польша действительно в последнее время не стесняется превращать восток страны в военный полигон. У наших границ уже находятся 10 тысяч вооруженных солдат, несколько сотен единиц бронетехники, вертолеты и артиллерийские установки. Впрочем, милитари амбиции Варшавы идут еще дальше. По словам премьера Туска, в ближайшее время начнутся работы по усилению рубежей.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Границы должны быть плотными не только с Беларусью, но и Россией. Мы должны взять на себя совместную ответственность за это – Финляндия, Польша и страны Балтии. Здесь не может быть слабых звеньев.

Недалеко ушли и наши прибалтийские соседи. Литва скупает немецкие танки. Латвия тоже ждет немецкие средства ПВО. И чего только стоит масштабная военная ярмарка: маневры под названием «Стойкий защитник». Об их размахе говорят цифры. Более 90 тысяч солдат из 31 страны военно-политического блока и Швеции, которая в объединение еще даже не вступила. 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев. Более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и свыше тысячи боевых машин.

Именно такие условия приводят к формуле белорусской безопасности. Она сводится к простому и важному: не нападение, а бескомпромиссная защита. В драку не полезем, но на удар должны быть готовы ответить. Это не просто расхожая истина, это требование времени: не питать иллюзий, осознать момент и действовать на упреждение. Такие задачи озвучил и президент перед военными. Лукашенко: если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране! Читать здесь.

На страже государственных воздушных границ мощные и точные новые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Система «видит» на расстоянии до 600 километров. Физически находясь, к примеру, в центре страны, С-400 держит под контролем каждый сантиметр белорусской границы. «Триумф» по техническим характеристикам превосходит зенитно-ракетный комплекс С-300, который долгие годы надежно прикрывает контур от внешних угроз. Не заменить, а усилить.

Андрей Бобылев, командир зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО Беларуси:

С помощью зенитно-ракетных дивизионов С-400 мы можем на удалении до 400 километров уничтожать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, ведущие разведку, мы можем уничтожать все без исключения типы баллистических ракет. Это существенное дополнение к существующей системе.

Да, чуть западнее Беларуси сегодня веет неприятным «военным теплом». Все перемещения авиации на этих территориях наши военные видят, отслеживают, а многие их шаги просчитаны наперед. Андрей Бобылев:

Время позволяет своевременно обнаружить любые угрозы, перевестись в готовность номер один непосредственно огневыми подразделениями и уничтожить цели.

Повышение боеспособности армии, ее качественная трансформация – задача с учетом всех обстоятельств актуальности не теряет. Эта работа ведется планомерно и давно. Но есть сферы, в которых военные должны ускорить шаг. Лукашенко поручил Совету безопасности продолжить проверки силовых ведомств. Из опыта горячих точек ясно: беспилотные летательные аппараты переписали классическую военную теорию. Потому сегодня необходимо развивать беспилотные технологии, наращивать компетенции и масштабировать результат на всю армию. Через тренировочный центр по подготовке операторов дронов в Березе проходят военнослужащие со всей страны.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Испытано на себе. Тренировка в центре займет порядка 30 минут. И можно приступать к практическим занятиям. Правда, без боевой задачи. Есть дроны FPV, которые требуют детальной проработки навыков – не менее 8 часов, но задачи будут куда более сложные.

В центре параллельно развивают собственное производство крылатых – по российскому опыту. В месяц могут собрать до полусотни единиц дронов. Сборочный конвейер – это 3D-принтеры, ноутбук для программирования и детали электроники.

Позывной «Путник»:

Самый сложный этап производства – это заставить его летать так, как надо нам. По сути, программирование логики полета дрона. Я могу практически все что угодно сделать – сделать вертолет, самолет, квадрокоптер из изоленты и палок.