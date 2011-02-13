На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома.

Могут ли минчане сами попросить, чтобы отремонтировали определенную дорогу в столице?

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома:

Да, могут. Районные «Автодоры» совместно с администрациями районов, исходя из состояния улиц в их районе, писем, жалоб и предложений, наказов, поступающих депутатам, рассматривают предложения о том, что на следующий год в список на ремонт необходимо включить такие-то улицы. Они участвуют в составлении дефектных актов, то есть какой ремонт необходимо выполнить. На основании этих документов появляется расчетно-сметная документация касательно выполнения этих работ.

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального и текущего ремонта дорог в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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