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Могут ли инвалиды второй группы подстричься без очереди?

03 ноября 2016 15:20
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Юрист отвечает на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:
Являюсь инвалидом второй группы. Рядом с домом есть парикмахерская, где недорого обслуживают. Но там всегда очереди. Могут ли инвалиды второй группы подстричься без очереди?

Елена Мойсейчик:
Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными Минторгом, закреплено право на первоочередное оказание парикмахерских услуг за инвалидами первой группы, инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата второй и третьей групп, а также детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

# общество # Консультация юриста

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