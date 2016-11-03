Юрист отвечает на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:

Являюсь инвалидом второй группы. Рядом с домом есть парикмахерская, где недорого обслуживают. Но там всегда очереди. Могут ли инвалиды второй группы подстричься без очереди?

Елена Мойсейчик:

Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными Минторгом, закреплено право на первоочередное оказание парикмахерских услуг за инвалидами первой группы, инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата второй и третьей групп, а также детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.