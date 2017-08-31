Могу спокойно доехать без пересадки: на день раньше открыли трамвайную ветку к вокзалу
Новости Беларуси. Трамвайное движение до вокзала открыли 31 августа в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стука колес здесь не слышали больше двух лет в связи со строительством третьей линии подземки.
Перед открытием движения трамвайные пути реконструировали. Пассажиры подарок транспортников оценили.
Горожане:
Мне нравится. Тем более у меня по ходу движения на работу другого транспорта нет.
Я живу в районе, где нет метро. Естественно, до вокзала добираться очень проблематично, надо пересадку делать. А сейчас открыли трамвай мой, поэтому я могу спокойно доехать без пересадки.
Сегодня неожиданно увидели, и очень рады. Вот, ждем трамвай. Очень приятная новость, я думаю, для многих из минчан тоже.
Пассажиры снова могут пользоваться трамвайными маршрутами № 1, 4 и 7.
При этом отменяется работа автобуса № 901, следовавшего от «Дружной» до Комаровки, а трамвай № 11 будет курсировать только в будни в часы пик.