«Могу приоткрыть завесу тайны». Игорь Карпенко назвал дату итогового заседания ЦИК по референдуму

Новости Беларуси. На связи ЦИК. Там продолжает работу наша съемочная группа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На связи ЦИК. Там продолжает работу наша съемочная группа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кристина Сущеня, корреспондент:
Мы продолжаем свою работу в месте, куда поступает самая оперативная информация о ходе голосования. Недавно закончилась онлайн-трансляция, где сообщили свежие данные касательно явки. Прежде хочется рассказать, что – для сравнения – на референдуме в 1995 году явка составила 65 %, в 1996-м – более 84 %, в 2004-м – чуть более 90 %. Рядом со мной находится Игорь Карпенко, который и готов нам рассказать, какова же явка на референдум-2022?
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
По оперативной информации от областных и Минской городской комиссии по референдуму, явка на 20:00 составила 78,61 %. Это достаточно высокий уровень явки. Я бы сказал, что наши граждане проявили свою гражданскую позицию и активно приняли участие в голосовании по референдуму. Сейчас участки все закрыты, идет обработка бюллетеней. Мы находимся в ожидании предварительных результатов. Как только получим оперативную информацию, сообщим средствам массовой информации.
Кристина Сущеня:
Мне кажется, что такая явка свидетельствует, что белорусы готовы нести ответственность за будущее нашей страны. Сразу хочется вспомнить досрочное голосование. Знаю, что лично вы сделали свой выбор во второй день досрочного голосования. В целом явка по стране составила практически 43 %. Как этот показатель вы оцениваете?
Игорь Карпенко:
Мы тоже его немного предвидели, этот процент. Когда мне задавали вопрос, мы просматриваем, анализируем все электоральные кампании, которые проходят в суверенной Беларуси. Мы примерно видим, что от электоральной кампании к электоральной кампании где-то колеблется в пределах 30-40 % тех, кто голосует досрочно. Здесь немножко наш прогноз не оправдался, чуть превысило на 3 % – 43 % пришедших досрочно проголосовать. Вместе с тем я думаю, что эта активность свидетельствует о том, что референдуму предшествовала большая, серьезная работа, связанная с созданием проекта новой редакции Конституции. И тот вариант, который был вынесен, не сразу появился. Вы знаете, что работала и Конституционная комиссия, и подключись структуры гражданского общества, проходили сотни различных диалоговых площадок в регионах. Общественные объединения, политические партии, профсоюзы подключились тоже к этой работе. Люди, почувствовав свою сопричастность, проявили такую активность на этом референдуме.
Кристина Сущеня:
Обсуждений и вправду было много. Когда мы сможем телезрителям нашим сообщить первые данные?
Игорь Карпенко:
Комиссии сейчас работают. Как только мы получим эту оперативную информацию, сразу ее предоставим. Будем надеяться, что до конца этого дня какую-то информацию получим. Пресс-конференция Центральной комиссии запланирована завтра на 10:00. Могу приоткрыть завесу тайны. Мы планируем проведение итогового заседания комиссии на 3 марта.
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