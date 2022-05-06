«Могу принести фотографии, документы, связанные с моими прадедами». В Витебске открылся центр патриотического воспитания

Новости Беларуси. В Витебской гимназии № 2 открыл свои двери центр патриотического воспитания «Память», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идею его создания вынашивали с августа 2021 года. И вот, в Год исторической памяти ее реализовали. По решению VI Всебелорусского народного собрания была разработана и принята программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы. История нашего государства, подвиг народа в годы Великой Отечественной войны – все это легло в основу центра патриотического воспитания. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Витебская гимназия № 2 – одно из лучших учреждений образования страны. Учащиеся ежегодно становятся победителями как республиканских, так и международных олимпиад. Сейчас больше внимания будут уделять чувствам любви и уважения к Родине.

Центр патриотического воспитания «Память» носит имя Героя Советского союза Владимира Тышевича. В свое время он выпускался из стен тогда еще средней школы № 9. В центре много внимания уделено и его имени. Но прививать любовь к Родине будут не только основываясь на военном прошлом, ведь гордится есть чем и современной Беларуси – наши достижения за годы независимости.

Галина Дегтерева, учитель гимназии № 2 Витебска:

Гимназия № 2 – это образовательный центр республиканского значения, и мы не можем пройти мимо того факта, чтобы наши дети были не просто образовательной элитой, но просто честными, справедливыми людьми, уважающими традиции государства, старающимися жить по законам этого государства на благо его процветания. Наша страна небольшая по объему, но очень насыщена историческими событиями, одно из которых – Великая Отечественная война. И нельзя позволить молодому поколению, которое является последним, кто видит ветеранов Великой Отечественной войны живыми, забыть о тех страшных событиях.

Девятиклассница Полина Галыня с собой гордостью рассказывает о своих прадедушках. Во время Великой Отечественной войны один из них спасал от вражеской казни евреев. Многое удалось узнать из истории своей семьи еще при подготовке к открытию центра. Все информационные стенды – итог кропотливой исследовательской работы гимназистов.

Полина Галыня, ученица гимназии № 2 Витебска:

Здесь я могу принести фотографии, документы, связанные с моими прадедами. Положить их в Книгу памяти. Мы обязательно можем о них написать. Также тут размещены разного рода стенды. Принимали участие все здесь сидящие. Мы искали информацию, готовили фотографии, потом сами же развешивали. Нам было очень интересно.