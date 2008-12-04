Могилёвскому государственному университету имени Аркадия Кулешова – 95 лет

Это одно из старейших высших учебных заведений Беларуси.

В 1913-м году его студентами были 35 человек. Сегодня здесь 10 факультетов, почти 40 кафедр и около 8 тысяч студентов. МГУ уже давно стал кузницей кадров политической и экономической элиты Беларуси. В свое время Александр Лукашенко также был студентом этого университета.

С юбилеем, коллектив университета поздравил Президент Беларуси. "В этот праздничный день слова особой признательности выражаю преподавателям, которые многим выпускникам помогли стать высококвалифицированными специалистами, достойными гражданами страны", – отметил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что университет и в дальнейшем будет продолжать богатые и славные традиции в деле подготовки современных кадров и повышения качества высшего образования.