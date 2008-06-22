Могилёв сегодня вспоминал о начале войны торжественно и символично

С восходом солнца на митинг-реквием собралась молодёжь, а в полдень к ней присоединился весь город.

67 лет назад, тоже 22-го, и тоже в воскресенье тишина сменилась воем сирены и разрывами снарядов. Поэтому на лицах молодёжи волнение и трепет. Более 300 человек пришли сегодня к 4.00 на митинг-реквием к мемориалу на Буйничском поле. Вспомнить о великой и страшной войне, и услышать о ее первом дне из уст непосредственных свидетелей тех событий.

На войне погибли миллионы, а Беларусь вообще потеряла каждого четвёртого. В память о них могилёвская молодёжь спускала на воду озера венки. О жертвах Великой отечественной сегодня действительно помнят все – зрелые люди, молодёжь, дети. Церковь же многих из погибших давно возвела в ранг святых. Хотя у Буйничской каплицы молебен отслужили за упокой каждого.

В полдень в память о погибших в войну зазвонили колокола. "Звон скорби" разнёсся по всему Могилёву. На основных перекрёстках города движение транспорта остановилось. Областной центр замер ровно на минуту. Минуту молчания.

