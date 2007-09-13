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Могилёв превратился в место сбора асов автомобильного дела

13 сентября 2007 14:48
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Республиканские соревнования мастеров автошкол белорусского ДОСААФ прошли в Могилеве. Восемь команд по три участника из всех регионов страны соревновались сразу в нескольких категориях по теории и практике. Вождение оказалось самым зрелищным. Ведь полигон надо было пройти не только безошибочно, но и быстро. С задачей справились все. К слову, ДОСААФ стремится к тому, чтобы и ученики автошкол после учёбы обретали подобный уровень мастерства.
# общество

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