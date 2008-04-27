Могилевское государственное музучилище имени Римского-Корсакова готовится отметить юбилей

За 70 лет из этих стен вышли тысячи талантливых выпускников и сотни маститых музыкантов.

Три специальности и сотня талантливых выпускников ежегодно. Воспитанники училища Римского-Корсакова используют свои возможности по-максимуму. Кому-то хватает преподавательской профессии в музыкальных школах, кто-то шлифует мастерство в консерваториях и академии музыки. Но все признают – для успеха одного таланта мало.

Еще один секрет успеха – педагог. Раскрыть музыканта совсем не то, что обучить строителя или механика. Тут нужен особый подход и в некотором роде – жертвование собственной музыкальной репутацией. Тандем педагог-воспитанник в могилевском училище дает свои плоды. Отсюда уже вышли десятки именитых белорусских музыкантов. А на очереди поколение "next". Среди учащихся и лауреаты международных конкурсов и стипендиаты президентского фонда.

Вскоре учебное заведение станет музыкальным колледжем. Уровень училища уже пройден, впереди – академический.

