Могилевские таможенники подарили высшему колледжу МВД самолет

По дорогам Могилёва, наряду с привычным транспортом, сегодня колесил самолёт. Таким образом он перебирался с учебного полигона в высший колледж МВД. Ценный, а главное нужный подарок сделали ученикам Могилёвские таможенники. Вместо банального простаивания на свежем воздухе, теперь крылатая машина будет приносить реальную пользу.

Чтобы «приземлиться» на тренировочную площадку колледжа МВД, списанный Як-40 проделал не простой путь. А за день до официального вручения самолёт даже делал крутое пике над теплотрассой. И острые виражи на скользких уличных поворотах. Самолёту заранее демонтировали крылья, чтобы его можно было провезти по городским улицам. Однако даже без них свои последние взлёт и посадку борт №58 провёл на отлично.

На счету этого самолёта сотни воздушных рейсов. После того, как его списали, он ещё 10 лет простоял без дела. Сегодня Як-40 снова приступает к работе, только уже совсем в другом амплуа.

В прошлом году колледж МВД преобразовали в высшее учебное заведение. Самолет здесь пригодится для теоретического и практического обучения студентов. Салон переоборудуют в специальный класс со всем необходимым для занятий. Но основная миссия — все же тренировочная. Мини-лайнер будут использовать для отработки различных сложных навыков при проведении спецопераций: например, разминировании или освобождении заложников при захвате террористами воздушного судна.

Геннадий Колесников, начальник Могилевского высшего колледжа МВД Могилева Республики Беларусь:

Сегодня мы пытаемся создать материальную базу, которая давала бы возможность обучить личный состав согласно тем требованиям, которые сегодня предъявляет наш заказчик — Министерство внутренних дел. Будет создан полигон, где будет и самолёт, и железнодорожный вагон. Они будут предназначены для того, чтобы там проводить занятия.

Самолет в идеальном состоянии и требует лишь небольших затрат на косметический ремонт. Многие курсанты уже успели оценить новый экспонат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нынешняя новинка для могилевского колледжа МВД — только начало. В перспективе сделать обучение в нем на уровне лучших международных стандартов. Планируют обучать и иностранных студентов. Поэтому практическим навыкам будет уделяться особое внимание. И пассажирский Як-40 сыграет в этом процессе далеко не последнюю роль.

По улицам Могилева везут самолет