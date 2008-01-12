Могилевская область празднует 70-летие со дня образования

Сегодня в областном центре пройдет торжественное собрание и праздничный концерт.

В мероприятиях примут участие лучшие работники, ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также известные люди Приднепровского края. Отметим, что семь заслуженных тружеников Могилевской области награждены Почетной грамотой Совмина - за значительные достижения в работе, а также в связи с юбилеем области.

На собрание также приглашены депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания от Могилевской области, депутаты областного Совета депутатов, руководители области прошлых лет, делегации Минска и всех регионов республики.

Ожидается, что в торжественном собрании также примут участие делегации Смоленской и Брянской областей, Восточного административного округа Москвы, с которыми у Могилевской области сложились дружественные отношения и торговые связи.

