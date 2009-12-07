Могилев и Брест свяжет новый пассажирский поезд

Новый пассажирский поезд, который соединит два областных центра, Белорусская железная дорога с 24 декабря пустит.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела обслуживания пассажиров в поездах управления БЖД Андрей Кашко.

Поезд сообщением Могилев-Брест-Могилев будет следовать через Быхов, Рогачев, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи, Слуцк и Барановичи. Он будет отправляться из Могилева 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 9 января в 17.10, а из Бреста – 25, 27, 31 декабря и 3, 7, 10 января в 23.05. Стоимость проезда по всему маршруту составит от Br16,5 тыс.

Разработка и необходимость введения нового маршрута обусловлена достаточно высоким спросом на данное направление среди пассажиров.

– Пока мы пробно запустили новый поезд, он будет курсировать в предпраздничные и праздничные новогодние дни, однако в перспективе планируется сделать этот маршрут постоянным, – рассказал специалист.

Андрей Кашко также добавил, что поезд сообщением Могилев-Минск-Могилев в предновогодние и праздничные дни будет следовать через станцию Осиповичи. Из Могилева поезд отправится 27 декабря, а также 3 и 10 января в 16.54, а из Минска в Могилев – 28 декабря и 11 января в 10.25. Стоимость проезда между Могилевом и Минском составит от Br8900.