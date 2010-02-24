Модернизация вооружений – главный акцент в развитии белорусской армии

Об этом заявил министр обороны Юрий Жадобин. Во Дворце республики состоялся праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества.

Среди приглашенных – ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, курсанты и суворовцы. На торжественном собрании зачитали и поздравление от президента Республики Беларусь. Глава государства отметил, что в год 65-ти-летия Великой Победы особых почестей заслуживают ветераны, чей боевой путь овеян немеркнущей славой, а подвиги навсегда вписаны в историю белорусского государства. Праздничный вечер продолжила развлекательная программа. На сцене Дворца Республики выступили музыкальные коллективы и звезды белорусской эстрады.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

– Слова поздравления с моей стороны, прежде всего, в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам вооруженных сил, всем военнослужащим вооруженных сил, нашим коллегам из других силовых структур, которые сегодня обеспечивают национальную безопасность нашего государства.

Евгений Микульчик, председатель Белорусского союза офицеров:

– Нам есть что защищать. Раньше мы защищали великую Родину – Советский союз, теперь – есть, что защищать в Республике Беларусь. Красивая, богатая, особенно народом, традициями. Да все у нас есть, для того, чтобы жить, процветать. Поэтому мы гордимся, и, безусловно, дальше будем ее защищать.