Модернизация техники - приоритетное направление развития ВВС и войск ПВО Беларуси

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Азаренок. В настоящее время на вооружение авиационных частей состоят модернизированные самолеты Су-27, МиГ-29 и вертолеты МИ. Новые тренажеры, демонстрационные полеты сегодня увидят журналисты. Они побывают в Барановичах в 61-ой истребительной авиационной базе ВВС и войск ПВО. Пишущая братия ознакомится с системой подготовки белорусских летчиков, вооружением и военной техникой. Мероприятия проводятся в преддверии юбилейной даты - 90-летия вооруженных Сил Республики Беларусь.