Новости Беларуси. Модернизация БелОМО повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции. Об этом заявил Михаил Мясникович на встрече с коллективом одной из структур холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Совета Республики посетил механический завод имени Вавилова, являющийся лидером по выпуску оптических систем, прицелов и приборов лазерного наведения. Основной рынок поставок – Россия. Однако экспорт снизился на треть. Россияне начали выпускать такие же аналоги у себя. Поэтому предприятию нужно серьезно работать над качеством изделий. Средства на развитие есть в инновационных фондах страны.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Общая цифра республиканского и региональных фондов составляет порядка 220 миллионов белорусских рублей. Это достаточно приличные объемы. Проекты, которые отбираются для финансирования, процесс сам очень забюрократизированы. Усложненные эти процессы прохождения экспертизы, рассмотрение проектов. Получается так, что реальное финансирование начинается только во втором полугодии. Естественно, предприятия испытывают в первом полугодии достаточно серьезный голод. Это, я считаю, серьезный недостаток в работе Государственного комитета по науке и технологиям, который ответственен за реализацию инновационной программы.

Также Михаил Мясникович побывал в одной из столичных стоматологических поликлиник. Важной темой обсуждений стали перспективы внедрения 3D-технологий в стоматологию. Пока что их использовать нельзя: владельцы оборудования и коммерческие организации не спешат регистрировать их в Министерстве здравоохранения. Это занимает какое-то время, а технологии и материалы быстро устаревают.