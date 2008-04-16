Модели школьной одежды представили отечественные предприятия

Удобные и практичные костюмы - для повседневных занятий, нарядные - для торжественных случаев, в том числе для выпускных вечеров. Введение в школах дресс-кода - не новость. Дети уже привыкли к требованию выглядеть, как мама и папа на работе.



Весь гардероб делового школьника пересмотрели и представили новые варианты. Сегодня на подиуме почти 140 моделей. В Министерстве образования не исключают возможности, что один образ выберут и сделают единым для школьников, как во времена коричневых платьев и синих пиджачков.



14 предприятий Беллегпрома представили свои модели. Для школьников с 1 по 12 классы предлагаются практически похожие костюмы - больше практичных серо-черных цветов, материалов больше от белорусского производителя от шерсти до синтетики. Минторг уже готов закупить у Беллегпрома новые коллекции.



Беллегпром вынес на суд широкой общественности свое видение консервативного стиля. Ну, а кто победит в фэшн-битве для маленьких - решит Минобразования, Минторг и родительный совет.