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Модели школьной одежды представили отечественные предприятия

16 апреля 2008 17:08
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Удобные и практичные костюмы - для повседневных занятий, нарядные - для торжественных случаев, в том числе для выпускных вечеров. Введение в школах дресс-кода - не новость. Дети уже привыкли к требованию выглядеть, как мама и папа на работе.

Весь гардероб делового школьника пересмотрели и представили новые варианты. Сегодня на подиуме почти 140 моделей. В Министерстве образования не исключают возможности, что один образ выберут и сделают единым для школьников, как во времена коричневых платьев и синих пиджачков.

14 предприятий Беллегпрома представили свои модели. Для школьников с 1 по 12 классы предлагаются практически похожие костюмы - больше практичных серо-черных цветов, материалов больше от белорусского производителя от шерсти до синтетики. Минторг уже готов закупить у Беллегпрома новые коллекции. 

Беллегпром вынес на суд широкой общественности свое видение консервативного стиля. Ну, а кто победит в фэшн-битве для маленьких - решит Минобразования, Минторг и родительный совет.
# общество

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