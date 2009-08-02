Модель старинного немецкого трамвая пополнила музей Минска

Вагон-музей истории и трудовой славы филиала «Трамвайный парк» в Минске пополнился эксклюзивным экспонатом.

Это модель трамвайного вагона, который выпускали в Германии еще в 1874 году. Такой сувенир преподнесли транспортники из немецкого города Карлсруэ, посетившие трамвайный парк с дружеским визитом.

Карлсруэ давно знаком минским трамвайщикам: в 2002 году оттуда в столичный парк прибыли 10 трамвайных вагонов 1968 года выпуска. Половина из них уже списана, но пять вагонов до сих пор ходят по столичным маршрутам (№№ 1, 3, 5 и 8).

Вагон-музей знакомит всех желающих с историей трамвайного движения в Минске и его первооткрывателями. В числе экспонатов необычного музея - китель первого водителя трамвая Алексея Борисова и фрагменты рельсов, по которым еще в XIX веке ездила конка. Здесь также представлен альбом, в котором собрано более 200 исторических снимков. Еще один альбом подготовили школьники-краеведы, восстановившие часть исторического маршрута конки по современным улицам столицы, сообщает БЕЛТА.