Мода на здоровье должна стать национальной идеей

В Минске состоялось торжественное открытие Четвертой международной специализированной выставки "Неделя моды на здоровье". Она стала первым масштабным мероприятием, проводимым в Год здоровья. Как отметил на церемонии открытия министр здравоохранения Василий Жарко, ежегодно все больше людей начинают заниматься физкультурой и спортом, рационально питаться, отказываются от вредных привычек. И мода на здоровье может стать основным принципом жизни каждого гражданина республики.



Среди участников "Недели моды на здоровье" - СМИ, спортивно-оздоровительные комплексы и фитнес-центры, санатории и базы отдыха, медицинские и косметологические центры, отечественные и зарубежные производители.



В программе форума - множество выступлений, круглых столов, ринг-диспутов, презентаций, насыщенная шоу-программа.



Почетный гость выставки - Минская область, которой на открытии вручен соответствующий диплом.