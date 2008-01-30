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Мода на здоровье должна стать национальной идеей

30 января 2008 15:11
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В Минске состоялось торжественное открытие Четвертой международной специализированной выставки "Неделя моды на здоровье". Она стала первым масштабным мероприятием, проводимым в Год здоровья. Как отметил на церемонии открытия министр здравоохранения Василий Жарко, ежегодно все больше людей начинают заниматься физкультурой и спортом, рационально питаться, отказываются от вредных привычек. И мода на здоровье может стать основным принципом жизни каждого гражданина республики.

Среди участников "Недели моды на здоровье" - СМИ, спортивно-оздоровительные комплексы и фитнес-центры, санатории и базы отдыха, медицинские и косметологические центры, отечественные и зарубежные производители.

В программе форума - множество выступлений, круглых столов, ринг-диспутов, презентаций, насыщенная шоу-программа.

Почетный гость выставки - Минская область, которой на открытии вручен соответствующий диплом.
# общество

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