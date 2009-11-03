Мобильный спам в Финляндии объявлен вне закона

За отправку SMS сомнительного или агрессивного содержания в Финляндии теперь можно попасть в тюрьму.

С 1 ноября в стране вступили в силу новые законодательные нормы, согласно которым вторжение в частную жизнь путем отправки спам-сообщений на мобильный считается преступлением. Соответствующие изменения внесены в уголовное право и в национальный закон о конфиденциальности электронных коммуникаций.

Отныне финский закон квалифицирует как преступное деяние отправку графических или текстовых сообщений с угрозами или домогательствами так же, как до этого уже квалифицировал телефонные звонки аналогичного содержания. Единственная тонкость — такие послания считаются преступлением только в том в случае, если автор сообщения точно знал, что его адресат находится у себя дома, и таким образом отправкой послания был нарушен его «домашний покой» — или, говоря юридическим языком, неприкосновенность жилища. Отправка тех же самых сообщений, например, на работу пока что преступлением не считается, даже если надоедливые SMS отвлекают человека от исполнения его служебных обязанностей, содержат оскорбительные тексты и отправлены со злым умыслом, пишут «Известия».

Не являются поводом для уголовного преследования и случаи единичной отправки подобных сообщений. Границу, после которой отправка SMS считается преследованием, закон не определяет, однако чиновники поясняют, что как преступление может квалифицироваться лишь некое систематическое действие, то есть несколько отправленных сообщений уже могут послужить поводом для привлечения к уголовной ответственности. За нарушение этой нормы закон теперь предусматривает наказание в виде штрафа, а в особо злостных случаях — до шести месяцев лишения свободы.