Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих
Новости Беларуси. Белорусская разработка в помощь людям с белой тростью. Приложение для мобильных телефонов «Штурман» успешно прошло этап тестирования и набирает популярность среди инвалидов по зрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Простейшее меню и голосовой набор – здесь все адаптировано для работы, как говорится, вслепую.
Елена Михневич, волонтер-штурман:
Мне было интересно просто как обывателю, что же это за приложение такое. Тем более, что эта разработка наша – белорусская. И, во-вторых, мне в силу своего характера всегда хочется, чем можешь, помочь человеку.
Александр Окулевич, массажист центра красоты и здоровья (Гродно):
Открыл я приложение «Штурман». Вот здесь список штурманов, волонтеров, которые мне помогают что-либо рассмотреть.
Прочитать документ, определить номинал купюры, снять показания счетчиков или просто найти вход в здание – все это через видеосвязь с волонтером.
К слову, 15 октября – Международный день «белой трости» – символа незрячего человека.