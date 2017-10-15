Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих

Новости Беларуси. Белорусская разработка в помощь людям с белой тростью. Приложение для мобильных телефонов «Штурман» успешно прошло этап тестирования и набирает популярность среди инвалидов по зрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Простейшее меню и голосовой набор – здесь все адаптировано для работы, как говорится, вслепую.