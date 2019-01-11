Мобильное приложение для изучения физики разработали в слуцкой школе

Новости Беларуси. Тимофей Стамбровский – среди тех, кто получил звание «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Десятиклассник слуцкой школы № 11 вместе со своим учителем нашел новый подход к изучению физики. Тандем разработал мобильное приложение, которое способно простым языком объяснять материал и взаимодействовать с роботами для проведения лабораторных экспериментов.