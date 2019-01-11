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Мобильное приложение для изучения физики разработали в слуцкой школе

11 января 2019 19:41
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Новости Беларуси. Тимофей Стамбровский – среди тех, кто получил звание «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Мобильное приложение для изучения физики разработали в слуцкой школе-1

Десятиклассник слуцкой школы № 11 вместе со своим учителем нашел новый подход к изучению физики. Тандем разработал мобильное приложение, которое способно простым языком объяснять материал и взаимодействовать с роботами для проведения лабораторных экспериментов.

Мобильное приложение для изучения физики разработали в слуцкой школе-4

Про IT-инноваторов образовательного процесса в репортаже Екатерины Чичеровой.

Мобильное приложение для изучения физики разработали в слуцкой школе-7

Мобильное приложение для изучения физики разработали в слуцкой школе-9

# It-технологии # общество # Фотофакт

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