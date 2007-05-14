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Многодетным семьям - внимание и уважение

14 мая 2007 10:38
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"Дадим шар земной детям" - под таким названием 14 мая в белорусской столице пройдет республиканский праздник.В концертном зале "Минск" будут чествовать многодетные семьи, трудовые династии. Особым вниманием будут окружены победители республиканского конкурса "Лучшая многодетная семья 2007 года". Этот конкурс стал в Беларуси уже традиционным: он проводится во всех областях республики и в Минске с 2003 года. Его цель - поднять престиж многодетных семей и одновременно привлечь внимание общественности к их проблемам.
# общество

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