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Многодетным матерям снова вручат ордена

12 декабря 2006 09:14
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12 декабря шестнадцати многодетным матерям Минской области выручат Ордена Матери. На торжественном приеме в Минском облисполкоме женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей, вручат цветы, памятные подарки и традиционные премии облисполкома в размере 10 базовых величин. В Минской области в настоящее время проживает более 1 тысячи многодетных женщин, удостоенных ордена Матери. В прошлом году эти высокие награды получили 57 матерей, с начала 2006-го - уже 76.
# общество

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