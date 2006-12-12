Многодетным матерям снова вручат ордена

12 декабря шестнадцати многодетным матерям Минской области выручат Ордена Матери. На торжественном приеме в Минском облисполкоме женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей, вручат цветы, памятные подарки и традиционные премии облисполкома в размере 10 базовых величин. В Минской области в настоящее время проживает более 1 тысячи многодетных женщин, удостоенных ордена Матери. В прошлом году эти высокие награды получили 57 матерей, с начала 2006-го - уже 76.