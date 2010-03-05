Многодетным белорускам вручили Орден Матери

Это единственная в Беларуси награда для женщин за заслуги в рождении и воспитании детей.

В 2010 году знаком материнской доблести удостоены 75 представительниц прекрасного пола. Из них шесть минчанок.

Эта семья в классическом понимании настоящая: мама, папа и пятеро детей — всего семь «Я» у Вашкевичей со своими привычками, интересами и характерами.

Анна Вашкевич, многодетная мать:

Когда один ребенок — это счастье, когда два — еще больше, трое, четверо… а когда пятый — большая радость. Большое счастье, когда вся наша семья собирается за столом.

Старшему — 19, младшей — полтора. Четыре брата у годовалой Ангелины — настоящие защитники, а для родителей — помощники. Пока мама готовится к торжеству, 17-летний Миша делится с нами перспективным родством.

Миша Вашкевич

Когда я вырасту, стану строителем. Позову своих братьев дом вместе строить.

Орден Матери носят на левой стороне груди и при наличии других орденов располагают над ними. Этим знаком награждают героинь, воспитавших пять и более детей.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Это великая награда, знак признания места и роли женщины в жизнеустройстве нашего общества, женщина — это начало начал, то, что даёт продолжение другому человеку в жизни. Это гарантия того, что то, что мы делаем, будет передано в надёжные руки, жизнь будет продолжаться, город будет расцветать, будет наполнен красивыми счастливыми людьми, и праздник будет жить вечно.

Награжденным многодетным матерям, кроме почетного ордена, сегодня вручили и денежное вознаграждение. Также им предоставлен бесплатный проезд в городском транспорте.

С 1996 года в Минске ордена Матери удостоены 326 женщин. Всего знаком материнской доблести награждены более шести тысяч белорусок.

Ольга Юруть, Андрей Дук, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.