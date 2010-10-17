Многодетные мамы – особенные люди, для которых много счастья не бывает

Счастье приходит к женщине в лице маленького человека. Она становится мамой. Одного ребенка либо двух. Но иногда жизнь просчитывает все по-другому. На три, четыре, пять и так далее. И мама получает свое многодетное счастье.

Екатерина говорила, что пойдет в декрет только один раз. Потом ее друзья отшучивались: «Накаркала! Придется тебе пройти за раз, что тебе было уготовано на всю жизнь!». Пять лет назад на свет появились с разницей в пять минут Милана, Валерия и Ульяна. 1500, 1600 и 1700 граммов. Ее 4800 счастья – в кубе.



У каждой – свой цвет, свой диван и своя игрушка. Они с детства привыкли быть в центре внимания. А еще в центре обожания своей мамы.

Тамара Кузнецова, многодетная мама:

У меня мальчики, а их кашкой не обманешь. Им нужно мясо.

О своих четырех сыновьях Тамара Кузнецова может рассказывать часами. Старшему – 27, младшему – 15. Быть мамой для нее и профессия, и призвание и огромная радость.

Поздравления, пожелания и слова благодарности на этой неделе получили от Президента все те, у кого трое и больше.

Тамара Кузнецова, многодетная мама:

Читаю, а у меня голос дрожит. Естественно, очень приятно. За последние годы забота о многодетных матерях очень чувствуется.

Мне раньше было стыдно сказать, что я многодетная мама. А теперь я этим горжусь. Нам завидуют, потому что, во-первых, у нас такое богатство – наши дети. А во-вторых, что такие как мы, в кругу всех событий.

Дети уже взрослые. Теперь счет открывает новое поколение. Первый уже есть.

Полки для обуви, как в магазине. Вешалки для курток – длинной чередой. В пятикомнатной квартире живет девять человек: Ирина Николаевна, ее муж, пять детей, зять и маленький внук. Между Матвеем и младшей Юлей разница в два года. Причем ее пятая дочь оказалась для мамы самой долгожданной и самой тяжелой. Когда она появилась Ирине Микуло было 42.

С рождением пятого у Ирины Николаевны появилось твердое убеждение, что намного легче и построиться, и жить, когда детей больше.

Ирина Микуло, многодетная мама:

Нам помощь есть. Квартиру дали. А вот молодым парам тяжелее. Легче жить с тремя, пятью детьми. С одним тяжелее.

А эти женщины получили ордена матери за то, что родили и вырастили пять и более детей. Это особенные люди. Для них много счастья не бывает. Они решились на свой подвиг. И за их смелость в нашей стране эти мамы всегда получат награду. И поддержку.

Александра Кулакова, Дмитрий Травин, Сергей Курков на неделе о героических женщинах и об их многодетном счастье