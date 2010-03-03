Многодетную мать за убийство новорожденного сына приговорили к 10 годам лишения свободы

Обвиняемая уже была осуждена за попытку убийства одного из своих детей. Тогда она отделалась условным сроком на три года.
Татьяна Калинина, старший помощник прокурора Минской области:
– В ходе расследования, была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемой. По заключению экспертов, женщина не находилась в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами. Поэтому, проанализировав все собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что эта женщина действовала целенаправленно, хладнокровно и расчетливо.