Многодетную мать за убийство новорожденного сына приговорили к 10 годам лишения свободы

Распрощалась со своим шестым ребенком женщина из поселка Узда по всем канонам кровавого детектива. Младенца она выбросила, положив полиэтиленовый пакет.

Обвиняемая уже была осуждена за попытку убийства одного из своих детей. Тогда она отделалась условным сроком на три года.

Татьяна Калинина, старший помощник прокурора Минской области:

– В ходе расследования, была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемой. По заключению экспертов, женщина не находилась в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами. Поэтому, проанализировав все собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что эта женщина действовала целенаправленно, хладнокровно и расчетливо.