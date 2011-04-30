Многодетная семья из Брестской области получила дом в подарок от государства

В небольшом, но весьма уютном доме, эта многодетная семья живет уже не первый год. Шестеро детей, старшим — 16 лет. Девочки с радостью помогают маме, отец, как водится, наставляет на жизненный путь своих сыновей. Залог их успешной жизни — на других надейся, а сам не плошай.

Первоклассница Аня уже читает сказки своей младшей годовалой сестренке. Когда та засыпает, Аня идет помогать маме по хозяйству.

Василий Корнилюк, отец:

Тут и хозяйство, и рыбалка, и теплица. Дети помогают. Помощь от государства, конечно, есть. Дом получили.

Братьям Юре и Андрею на двоих всего 27 лет, а в технике они уже разбираются не хуже отца. Маленькие «кулибины» самостоятельно чинят свой первый мотоцикл. И уже строят планы на будущее.

Андрей Корнелюк:

Старший брат учится в Пинске, сейчас практику у нас здесь проходит. После девятого класса думаю тоже поступить.

Таким планам своих чад родители Корнелюки очень рады. В родной деревне созданы рабочие места, и с жильем вопрос решить помогут. Строятся новые дома, ведется газификация. Условия есть. Все зависит только от людей.

Анна Шкорула, председатель Озятского сельсовета:

В 2009 году сдали 15 домиков, к ним подключен газ. Сейчас сделана документация на полную газификацию деревни. Люди остаются и едут в деревню. Было бы желание у людей работать на благо нашей Родины, нашего сельсовета. Государство помогает, идёт навстречу.

В этой деревне живет 5 многодетных семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В каждой из них по 4 и более детей. Многие уже ждут пополнения. А если есть цветы жизни, шутят сельчане, значит и будущее будет светлым.