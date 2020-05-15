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Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»

15 мая 2020 15:20
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Новости Беларуси. 15 мая в Витебске двум многодетным мамам вручили ордена Матери. Евгения Козлова и Анна Акимова растят пятерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»-1

«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден

Женщин объединяет не только высокая награда и любовь к детям. Обе мамы воспитывают двойняшек. К тому же по образованию и Анна, и Евгения – медицинские сестры.

Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»-4

Анна Акимова, обладательница ордена Матери:
Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребенка это не предел. Так получилось. В семье была одна, не было ни братьев, ни сестер близких. Ни двоюродных – одна сестра у меня двоюродная. Первая награда такая. Может, у моих детей будет тоже.

Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»-7

В Витебской области уже вручили почти 800 орденов Матери, 35 – только в 2020 году. Всего же в Беларуси без малого 10 тысяч обладательниц высокой государственной награды. 

# Дети и родители # общество # Анна Акимова # Фотофакт

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