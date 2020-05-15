Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»

Новости Беларуси. 15 мая в Витебске двум многодетным мамам вручили ордена Матери. Евгения Козлова и Анна Акимова растят пятерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден Женщин объединяет не только высокая награда и любовь к детям. Обе мамы воспитывают двойняшек. К тому же по образованию и Анна, и Евгения – медицинские сестры.

Анна Акимова, обладательница ордена Матери:

Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребенка – это не предел. Так получилось. В семье была одна, не было ни братьев, ни сестер близких. Ни двоюродных – одна сестра у меня двоюродная. Первая награда такая. Может, у моих детей будет тоже.