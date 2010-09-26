Мнение: Вместо четкой альтернативы бессменному президенту Беларуси — некий двуглавый политический мутант

На этой неделе завершился прием документов от инициативных групп тех, кто хочет стать президентом. Таковых в Центризбиркоме насчитали 19 человек.

Символичная цифра, ведь и выборы намечены на 19-е число. Но, как показала практика, не все желающие смогут включиться в финальный этап предвыборной гонки. Подать заявку, согласно Конституции, может едва ли не любой белорус подходящего возраста. Торжество этого права с подачи СМИ увидели телезрители не только Беларуси. Но возможность провести агитацию и засветиться в избирательном бюллетене достанется только тем, кто по закону может претендовать на самый главный государственный пост.

Двери Центризбиркома были открыты два дня. Хотя картина будущей предвыборной гонки с большего определилась к вечеру пятницы. И картина, стоит заметить, с привкусом первой избирательной кампании в независимой Беларуси. И тогда списки инициативных групп принесли аж порядка 20 человек.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Практика показала, что как много не было бы претендентов на старте, к финишу из них приходят только те, за кем стоит реальная сила и социальная поддержка. Это может быть, к примеру, политическая партия или же человек, хорошо узнаваемый в обществе, которого люди знают, уважают и поддерживают.

К слову, публика собралась разношерстная. Среди претендентов на высшую власть — партийцы, предприниматели, поэт, санитарка сельской грязелечебницы, которой так и не хватило «личного состава» для регистрации, и даже безработный.

Олег Мытник, журналист:

Традиционная проблема для лидеров оппозиции — место работы в сведениях для избирателей. А эта информация — важный фактор волеизъявления граждан на выборах. Безработным быть как-то несолидно... Вот и выкручиваются оппозиционеры, как могут.

И вот тут не совсем понятны мотивы: то ли муки безделия привели на избирательный масс-старт, то ли лояльность со стороны Центризберкома по отношению к кандидатам в 2010 станет крайней. Утолить непреодолимое желание поучаствовать в выборах Центризбирком готов утолить даже тем, у кого отсутствует элементарное — 10 лет проживания на территории Беларуси. Как обыкновенно это бывает с оппонентами нынешней власти, не благодаря, а вопреки они идут к заветной цели. В общем, одним словом, не смущающем, похоже, никого, кроме будущего избирателя — де-жа-вю.

Газета. Ру:

Сбор виртуальных подписей законодательством пока не предусмотрен. Нужны живые активисты, которые будут ходить по квартирам и собирать реальные подписи реальных людей.

Петр Ланкуть, журналист:

Явным фаворитом этих выборов является действующий президент. Рейтинг его ближайших конкурентов не превышает 3-5%.

...И вряд ли за оставшееся до выборов время он сильно поменяется в сторону увеличения.

В свою очередь, основной круг альтернативы прошлых выборов на этот раз сошел с дистанции. И опять же — противоречивые мотивы — то ли тягаться не под силу, то ли силы покупать стало не на что. Вариантов много.

Telegraf.by:

Отказаться от участия в выборах лидера движения «За Свабоду» заставило отсутствие единства в рядах белорусской оппозиции.

Информационно-аналитический портал «Империя»:

Отказ Александра Милинкевича от участия в президентских выборах связан с отсутствием поддержки со стороны Запада, в частности Варшавы. По сведениям портала, кроме «моральной поддержки» западные партнеры ничего Милинкевичу не предложили.

Непутевая она у нас. Как та самая киношная девушка без адреса. А в адрес хронически неготовой к выборам оппозиции журналисты и эксперты породили оценки.

Александр Класковский, журналист («Навіны»):

Вместо четкой альтернативы бессменному президенту — некий двуглавый политический мутант: поэт, которому клеят ярлык российского ставленника, и бэнээфовец-западник, видящий синеокую республику в объятьях коварного монстра НАТО.

Что до извращений — обидные характеристики будущих оппонентов нынешней власти оказались не просто критикой журналистов. «Политический мутант» порой удивляет своими же позициями и взглядами. И тут достаточно вспомнить о нашумевшей просьбе лидера российских геев. Просящий убежища, а заодно и пристанища идее равенства секс-меньшинств в Беларуси, здесь так его и не нашел. Оказалось — обратился не к тем.

Владимир Некляев, лидер гражданской кампании «Говори правду»:

Есть нормальные демократические стандарты отношения к сексуальным меньшинствам. Я считаю, что мы должны их придерживаться.

Они будто забронировали места позади. Что априори рушит смысл соревнования. Хотя похоже на то, что некоторые участники нынешнего предвыборного забега предпочли заявить о себе ПОСЛЕ. Опять же, ни для кого не новым способом.

Виталий Римашевский, сопредседатель оргокомитета по созданию партии «Белорусская Христианская Демократия»:

Мы будем стараться, чтобы меня поддержало наибольшее количество людей, чтобы они поддержали меня и во время протестных акций на площади после выборов.

Дмитрий Дашкевич, руководитель международного молодежного объединения «Молодой фронт»:

Без организации протестов никакая электоральная кампания, а тем более президентские выборы, не имеет смысла в Беларуси.