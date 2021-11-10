«Мне понравилась горка». В Дубровно на территории СШ №1 после модернизации открыли стадион

Новости Беларуси. В городе Дубровно Витебской области на базе средней школы № 1 реализуют социальный проект. Учреждение стало культурно-просветительским и спортивным центром для местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной шаг в этом направлении сделан и 10 ноября. На территории школы после модернизации открыли стадион. Обновленная инфраструктура включает в себя современные площадки по мини-футболу и баскетболу, беговые дорожки с современным покрытием, площадку для воркаута. Не оставили без внимания и младших школьников. Для них обустроили детскую игровую зону. Теперь на школьном дворе у ребят это будет одно из любимых мест.

Маша Горевцова, учащаяся дубровенской средней школы № 1:

Мне понравилась горка. На ней очень интересно. Там разные развлечения. На ней можно лазать и ползать. Больше всего мне понравилось на нее залезать.

Анастасия Кабушева, учащаяся дубровенской средней школы № 1:

Для нас, спортсменов, это очень здорово. Мы можем укреплять свое здоровье, становиться лучше, сильнее.