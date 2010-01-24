М.Матусевич: К депутату можно обратиться по любому вопросу, который волнует того или иного человека

О работе народных избранников и решении вопросов, которые касаются всех жителей Минска рассказывает Михаил Матусевич, председатель Минского городского Совета депутатов.

Есть такая знаменитая фраза, которая даже воспета в фильме: «Управдом — друг человека». А депутат — друг человека?

Безусловно, друг человека. Ведь он служит своим избирателям.

С точки зрения обывателей, депутат — это тот человек, к которому можно придти в любое время, в любое место, рассказать ему о всех своих проблемах, в том числе, о взаимоотношениях с соседями, текущем кране и так далее — депутат обязательно должен это решить, ведь он избран этим человеком. В чём заключается компетенция депутата, какие вопросы он должен решать? Насколько часто к вам приходят люди с такими вопросами?

Вы правы, к депутату можно обратиться по любому вопросу, который волнует того или иного человека. Другое дело, что, может быть, не в любое время — у депутата есть приёмные дни, когда он встречается с избирателями, в том числи и в трудовых коллективах, и по месту жительства, когда можно посоветоваться по любому вопросу. Не всегда, к сожалению, получается, что депутат непосредственно сам решает этот вопрос — как правило, большинство вопросов касается исполнительной власти. Но подсказать человеку, где можно проконсультироваться, как можно решить вопрос, самому выйти к руководителям исполнительной власти — это депутат делать обязан. И депутаты так делают.

Насколько важно сохранить преемственность? Когда мы освещали парламентскую избирательную кампанию, мы говорили, что на треть сохранилась «старая гвардия», остальное — молодая кровь. А на местном уровне где тот баланс между новыми лицами, которые придут, и теми, кто себя уже как-то отметил?

Такого чёткого баланса нет, но всё же в многолетней практике сохраняется тенденция, согласно которой примерно одна треть депутатов избирается повторно из старого корпуса. Сейчас у нас работают депутаты 25-го созыва, в составе которого 36% депутатов избраны повторно, а двое даже избраны в четвёртый раз. Такая преемственность сохраняется, и, с моей точки зрения, это очень правильно.

Как вы бы могли подвести итоги своей работы в уходящий период?

Итоги работы, наверное, будут подводить наши избиратели, в частности, жители Минска. Я могу лишь отметить, что за три года своей работы депутатский корпус нынешнего созыва провёл 17 сессий, рассмотрел и принял 274 решения, которые в той или иной степени касаются практически всех жителей нашего города. Среди них есть и очень важные решения о бюджете города, об инвестиционной программе. Более ста тысяч избирателей затронули наши решения, касающиеся повышения заработной платы работникам образования, здравоохранения, участковым инспекторам и многие другие программы, которые принимала сессия городского Совета и которые очень важны для нашего города.

Сегодня мы спрашиваем у наших зрителей: «Что более опасно для наших детей — морозы, компьютер или же алкоголь?» Как бы Вы ответили на этот вопрос?

Я однозначно могу ответить, что самым опасным для детей сегодня является алкоголь. Депутатский корпус как раз недавно принял соответствующее решение на сессии городского Совета. У нас действует и Молодёжная палата, в которой работают дети 8-11 классов, и как раз этой проблеме прошлый созыв Молодёжной палаты уделял очень много внимания. Это опасное явление для всех жителей нашей республики и для Минска, и прежде всего — для молодёжи.