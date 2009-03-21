Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету – 74

В миру – потомственный дворянин, Кирилл Вахромеев. Родился в Москве, но своей второй Родиной считает именно белорусскую землю. Монашеский постриг принял ещё будучи второкурсником Духовной Академии. С той поры всецело посвящает себя служению Церкви Христовой на протяжении уже более 30 лет. При непосредственном содействии Владыки, в Беларуси построены десятки храмов, возвращены на родину чудотворные иконы.



С днем рождения Митрополита Филарета поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Мы высоко ценим Вашу выдающуюся роль в возрождении православия, восстановлении величайших святынь и христианских традиций на белорусской земле. Благодаря Вашей отеческой поддержке, отзывчивости и участию многие люди обрели веру в свои силы и будущее", - говорится в поздравлении.