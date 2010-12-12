Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич выступил с проповедью о правилах дорожного движения

В Минском Архи-кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии даже поставили наглядные пособия – дорожныезнаки. Архиепископ обратился к молодежи и призвал на дороге соблюдать не только правила движения? сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Чалавек павінен адчуваць адказнасць, кали ён сядзіць за рулём, калі ён вядзе машыну. Нават пешаход, які ідзе, павінен адчуваць адказнасць. Мы ўсе ідзем па дарозе. Гэта, як стартавая плашчадка, па якой мы ідзем у вечнасць.

Дмитрий Максюта, инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД города Минска:

И, я так думаю, всеми силами и с помощью религиозных конфесий мы достигнем положительного результата на дорогах Беларуси.