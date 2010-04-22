Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет удостоен двух значимых наград

Первая награда – государственная – благодарность Президента страны, и высшая – церковная, которую имеют лишь единичные православные священники мира. Заседание Священного Синода, стало началом торжеств в честь 75-летнего юбилея Владыки. В нем принял участие и Александр Лукашенко, отметив общность задач Церкви и Государства в сохранении спокойствия и стабильности на белорусской земле.

Синод – высший орган управления Белорусской Православной Церкви. Это церковная законодательная, судебная и исполнительная власти одновременно. И именно здесь принимаются самые важные решения. Но сегодня заседание – особенное, торжественное и, можно сказать, юбилейное.

Белые розы – в храме повсюду. Это любимые цветы Владыки, которому уже 75. Богослов, педагог, проповедник, миротворец. Один из первых героев суверенной Беларуси. И вклад его в развитие православия переоценить сложно. Митрополита называют личностью уникальной и почитаемой, без которой просто невозможно представить новейшую историю Беларуси.

На заседаниях Синода Александр Лукашенко – гость постоянный: в Беларуси многие, даже самые сложные, вопросы Государство и Церковь решают вместе. К слову, в православном мире столь тесному сотрудничеству аналогов нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сейчас между светской властью и установились созвучные отношения, которые в православии принято называть «симфонией». Не случайно именно с Белорусской Православной Церковью в июне 2003 года заключено Соглашение о сотрудничестве. Церковь заняла свою нишу в жизни современного белорусского общества, внесла огромный вклад в укрепление самобытных духовных ценностей и идеалов белорусского народа. У нас с вами общие задачи – забота о благе народа, его нравственном здоровье, сохранении спокойствии и стабильности в нашем белорусском доме. Сильная власть является залогом незыблемости положения Православной Церкви в обществе.

Церковь сегодня не остается безучастной к острым моральным проблемам. Немало инициатив и по укреплению диалога между двумя христианскими конфессиями. Строятся храмы, реставрируют святыни. В том, что Государство и Церковь говорят на одном языке – заслуга личная и Владыки Филарета. Русский по национальности, своей второй Родиной он считает именно Беларусь.

Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский:

– Уже несколько раз у меня срывается с уст, когда я говорю об Экзархе что он преподобный. Наверное, он и будет преподобным, то есть, угодником божьим, святым, который, наверное, заслужит и вечную жизнь, и милость у бога. Владыка Экзарх – это уникальная личность по своим душевным качествам, по своей человечности, интеллекту, мудрости. Это личность, которая дана нашей стране.

Александр Лукашенко:

– Повезло в том, что уже не один год, не один десяток лет нашу Церковь возглавляет этот человек, который очень много сделал для мира и спокойствия в нашем государстве.

На День Рождения принято ходить с подарками. Поздравив Владыку с брильянтовым юбилеем, Александр Лукашенко преподнес ему часы и специальный лист с объявлением благодарности. Символично, под колокольный звон.

Сегодня же Владыка удостоен и высшей церковной награды – правом Предношения Креста во время богослужения. Кстати, до этого дня им обладали лишь два православных священника – это Святейший Патриарх Московский и Митрополит Киевский и всея Украины. Неформально крест считается отличительным знаком Предстоятелей самостоятельных православных церквей.

Аристарх, архиепископ Гомельский и Жлобинский:

– Это выражение Патриаршей и власти, и награды, и благодарности для Владыки Экзарха. Ибо учитывая большие заслуги нашего Экзарха перед православной церковью, Святейший Патриарх награждает Митрополита Филарета правом Предношения этого Патриаршего креста на его Митрополичьих службах.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

– Благодарю Вас, наш Президент, и в вашем лице всех деятелей государственной власти на всех ее уровнях, за ту гражданскую свободу, с которой наша Святая Церковь совершает свое миссионерское служение богу, людям, земному Отечеству. И скажем откровенно, с успехом совершает она это свое служение.

В знак единства Александр Лукашенко и Владыка Филарет зажгли свечи в храме Всех Святых и преклонились к иконе Божьей Матери Скоропослушницы, написанной специально для Белорусской Церкви греческими иконописцами.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко и Николай Сенчило, телекомпания СТВ.