Митрополит Минский и Слуцкий Филарет орден Евфросиньи Полоцкой вручил 6 женщинам

Все они – достойный пример не только семейной, но и общественной жизни. Многодетным этот орден вручается впервые.

Шестеро детей: 3 мальчика и 3 девочки. Старшие учатся в художественной школе, а младшие - посещают православную группу в детском саду. Все воспитаны в духе прилежания и смирения. За создание истинной христианской семьи Ксения Беляева удостоена высокой награды Белорусской Православной церкви - ордена Евфросиньи Полоцкой.

Впервые Белорусская Православная церковь вручает многодетным орден Евфросиньи Полоцкой. Его удостоены 6 матерей-героинь. И это начало доброй традиции в канун Дня Матери. Все эти женщины – достойный пример не только семейной, но и общественной жизни.

Взгляды на семью, современное общество и церковь Владыко Филарета собраны в новом сборнике о нем. Сегодня состоялась презентация книги. Откровенные интервью и чистосердечные признания богослова, педагога, личности. Уже завтра 10-тысячный тираж книги разойдется. Почти все экземпляры изданы под заказ. Книгой заинтересовались издательства около сотни стран.



