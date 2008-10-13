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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет орден Евфросиньи Полоцкой вручил 6 женщинам

13 октября 2008 14:33
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Все они – достойный пример не только семейной, но и общественной жизни. Многодетным этот орден вручается впервые.

Шестеро детей: 3 мальчика и 3 девочки.  Старшие учатся в художественной школе, а младшие - посещают православную группу в детском саду. Все воспитаны в духе прилежания и смирения. За создание истинной христианской семьи Ксения Беляева удостоена высокой награды Белорусской Православной церкви - ордена Евфросиньи Полоцкой.   

Впервые Белорусская Православная церковь вручает многодетным орден Евфросиньи Полоцкой. Его удостоены 6 матерей-героинь. И это начало доброй традиции в канун Дня Матери. Все эти женщины – достойный пример не только семейной, но и общественной жизни.

Взгляды на семью, современное общество и церковь Владыко Филарета собраны в новом сборнике о нем. Сегодня состоялась презентация книги. Откровенные интервью и чистосердечные признания богослова, педагога, личности. Уже завтра 10-тысячный тираж книги разойдется. Почти все экземпляры изданы под заказ. Книгой заинтересовались издательства около сотни стран.


 

# общество

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