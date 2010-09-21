Митрополит Филарет отслужил торжественную службу в Гродненском женском монастыре.

Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Рождества Пресвятой Богородицы считается первым из 12 главных праздников церковного календаря. Во всех православных храмах его отмечают крестным ходом и торжественными богослужениями.

А прихожане главной церкви Гродненского женского монастыря получили поздравление и благословения лично от Митрополита Филарета. Он отслужил торжественную службу и поздравил верующих с праздником, а также благословил православных всей Беларуси.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы молимся, чтобы Господь по молитвам Пречистой Матери и Девы благословил всех нас. Благословил град сей, обитель сею, благословил страну нашу, народ наш.

Для верующих христиан этот праздник особенный. По библейскому преданию в этот день в палестинском городе Назарете родилась Дева Мария. Ее родители были бездетными до преклонных лет. Но не теряли надежды на милость Всевышнего. Они твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости. И их молитвы были услышаны.



Для Гродненского женского монастыря это праздник в двойне. Обитель, возрожденная 17 лет назад, носит имя Свято Рождества Богородичной. Сегодня двери главного храма, обычно закрытого для посещения, открыты для всех горожан. Помолиться небесной заступнице пришли сотни верующих.

В Беларуси праздник Рождества Богородицы ассоциируется еще и с окончанием сельскохозяйственного года. Уже завершена уборка зерновых. Собирается урожай в садах и огородах. Поэтому непременными атрибутами сегодняшнего праздника являются фрукты, овощи и ягоды.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.