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Митрополит Филарет освятил Свято-Преображенский храм Витебска

05 марта 2011 15:05
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Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил помазание стен миром и возглавил божественную литургию по торжественному поводу.

Храм находится в нижней части воссозданного Свято-Успенского кафедрального собора – одного из самых больших в Беларуси. Его площадь – полторы тысячи квадратных метров. Только в нижнем храме смогут одновременно разместиться до трех тысяч прихожан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После богослужения Митрополит Филарет наградил орденами и медалями Белорусской православной церкви настоятеля храма и активных участников его реконструкции.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
День сей долгожданный. И я рад в этот день освящения Преображенского храма Свято-Успенского кафедрального собора города Витебска быть вместе с вами, молиться о благословении Господнем граду Витебску и его святыням.

# общество # Храмы Минска

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