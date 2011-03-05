Митрополит Филарет освятил Свято-Преображенский храм Витебска

Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил помазание стен миром и возглавил божественную литургию по торжественному поводу.

Храм находится в нижней части воссозданного Свято-Успенского кафедрального собора – одного из самых больших в Беларуси. Его площадь – полторы тысячи квадратных метров. Только в нижнем храме смогут одновременно разместиться до трех тысяч прихожан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После богослужения Митрополит Филарет наградил орденами и медалями Белорусской православной церкви настоятеля храма и активных участников его реконструкции.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

День сей долгожданный. И я рад в этот день освящения Преображенского храма Свято-Успенского кафедрального собора города Витебска быть вместе с вами, молиться о благословении Господнем граду Витебску и его святыням.