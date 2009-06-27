Митрополит Филарет: «Наше воинство именуется христолюбивым испокон веков»

Впервые офицерские погоны выпускникам пограничного факультета вручили у здания Национальной библиотеки Беларуси.

В Военной академии в канун Дня независимости по традиции прошел выпуск курсантов. Звание лейтенанта и юбилейные медали «90 лет на страже границы» получили 93 молодых офицера.

Дать напутствие новому пополнению пришли руководство погранкомитета, белорусской православной церкви, ветераны, родные и близкие.

— Конечно, место выбрано не случайно. Наш бриллиант – это неотъемлемый атрибут не только Минска, но и Республики Беларусь – наша библиотека. И самое главное, чтобы те курсанты, уходя защищать наши рубежи, на всю жизнь запомнили этот день, — сказалИгорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

— Меня переполняют эмоции на данный момент. Мы долго ждали этого дня, для нас это знаковый день. Мы чувствуем огромную гордость за принадлежность органам погранслужбы, за то, что нам, тем единственным избранным людям, дано право ходить по крайней пяди родной земли, —Евгений Прокопович, выпускник пограничного факультета Военной академии республики Беларусь.

После вручения офицерских погонов, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Владыка Филарет отслужил молебен по случаю присвоения первого воинского звания «лейтенант» и освятил молодых офицеров Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой, благословляя на ратную службу.

Православная святыня прибыла в Минск с крестным ходом, который начался 14 июня в Полоцке. Эта акция приурочена к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и 25-летию учреждения Собора белорусских святых.

— Наше воинство именуется христолюбивым воинством испокон веков. Этот день выпуска наших молодых офицеров является иллюстрацией того, что наши воины верны древней традиции и сердечно разделяют праздники церкви и праздники отечества — сказал митрополит.