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Митинги в поддержку мира и безопасности в Беларуси запланированы в Гомеле и Могилёве

18 августа 2020 08:54
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Новости Беларуси. Митинги за мир и безопасность в Беларуси на 18 августа планируют регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги в поддержку мира и безопасности в Беларуси запланированы в Гомеле и Могилёве-1

Так, гомельчане, которым небезразлично будущее нашей страны, кто выступает против острых конфликтов, намерены собраться в 18:00 на площади Ленина. Аналогичное мероприятие планируется в Могилеве в 17:00 также на площади Ленина.

Присоединиться к митингам в поддержку мира в Беларуси призывают всех неравнодушных.

# Национальная безопасность

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