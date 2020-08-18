Митинги в поддержку мира и безопасности в Беларуси запланированы в Гомеле и Могилёве

Новости Беларуси. Митинги за мир и безопасность в Беларуси на 18 августа планируют регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, гомельчане, которым небезразлично будущее нашей страны, кто выступает против острых конфликтов, намерены собраться в 18:00 на площади Ленина. Аналогичное мероприятие планируется в Могилеве в 17:00 также на площади Ленина.

Присоединиться к митингам в поддержку мира в Беларуси призывают всех неравнодушных.