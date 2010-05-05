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Митинг-реквием, посвященный 65-летию Победы, прошел сегодня в Хатыни

05 мая 2010 14:03
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В мемориальный комплекс приехали послы и представители посольств всех стран СНГ, руководство Миноблисполкома и Логойского района, ветераны и молодежь.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и скульптуре Непокоренного человека в память о погибших.

Леонид Крупец, председатель Миноблисполкома:
Такие мероприятия проходят по всем регионам не только Беларуси, но и во всех странах, где прогрессивное человечество оценивает Великую Победу советского народа в этой страшной войне. Это память, это воспитание молодежи, это сигнал нам всем, чтобы мы были бдительны.

Владимир Гаркун, первый заместитель председателя Исполнительного комитета- исполнительного секретаря СНГ:
Очень взволнован. Эмоционально воспринял сегодняшнее посещение этого трагического, святого для белорусов места — Хатыни.

# общество

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