Митинг-реквием, посвященный 65-летию Победы, прошел сегодня в Хатыни

В мемориальный комплекс приехали послы и представители посольств всех стран СНГ, руководство Миноблисполкома и Логойского района, ветераны и молодежь.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и скульптуре Непокоренного человека в память о погибших.

Леонид Крупец, председатель Миноблисполкома:

Такие мероприятия проходят по всем регионам не только Беларуси, но и во всех странах, где прогрессивное человечество оценивает Великую Победу советского народа в этой страшной войне. Это память, это воспитание молодежи, это сигнал нам всем, чтобы мы были бдительны.

Владимир Гаркун, первый заместитель председателя Исполнительного комитета- исполнительного секретаря СНГ:

Очень взволнован. Эмоционально воспринял сегодняшнее посещение этого трагического, святого для белорусов места — Хатыни.